Генсек НАТО попередив Путіна: ядерну війну не можна виграти

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив російського диктатора Володимира Путіна, що ядерну війну ніколи не можна виграти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рютте зауважив, що успіх щорічних ядерних навчань військового альянсу, які відбулися на початку цього місяця, вселив йому "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО" перед обличчям російських загроз.

Він підкреслив, що, коли Росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, жителі країн НАТО повинні знати, що панікувати не потрібно, оскільки альянс має потужний ядерний стримуючий потенціал.

"І Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не виграти й ніколи не можна розпочинати", - підкреслив він.

Варто відзначити, що Путін неодноразово попереджав Захід про потенційні ядерні наслідки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.