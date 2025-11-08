Генсек НАТО предупредил Путина: ядерную войну нельзя выиграть
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил российского диктатора Владимира Путина, что ядерную войну никогда нельзя выиграть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рютте отметил, что успех ежегодных ядерных учений военного альянса, которые состоялись в начале этого месяца, вселил ему "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО" перед лицом российских угроз.
Он подчеркнул, что, когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, жители стран НАТО должны знать, что паниковать не нужно, поскольку альянс имеет мощный ядерный сдерживающий потенциал.
"И Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть и никогда нельзя начинать", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что Путин неоднократно предупреждал Запад о потенциальных ядерных последствиях с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
В прошлом месяце он заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если ее ударят обычными ракетами, и что Москва будет рассматривать любое нападение на нее, поддержанное ядерной державой, как совместное нападение.
Ядерные угрозы Путина
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объявил о том, что его страна возобновляет испытания ядерного оружия, поскольку другие государства "уже этим занялись".
Трамп сделал такое заявление после того, как российский диктатор начал хвастаться новым вооружением, которое может нести ядерное оружие.
Сначала Путин заявил об успешных испытаниях ракеты "Буревестник", а затем - о подводном дроне "Посейдон". Примечательно, что и "Буревестник", и "Посейдон" якобы оборудованы ядерной установкой.
На фоне этого министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что США во время военных учений якобы отрабатывают ракетно-ядерные удары по России.
Также он предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать подготовку к "полномасштабным ядерным учениям".
В ответ Путин приказал своим подчиненным проработать эту идею. Также он добавил, что если США или другие страны с "ядеркой" возобновят ядерные испытания, но Россия "должна будет ответить адекватно".
Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков начал оправдываться, что Путин якобы не приказывал начать подготовку к ядерным испытаниям.