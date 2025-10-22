Генсек НАТО підтримав заклик Трампа зупинити війну в Україні по лінії фронту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа про зупинення війни РФ проти України по лінії фронту.
Як передає РБК-Україна, про це Рютте заявив під час спілкування з журналістами.
У генсека запитали, чи вважає він необхідним припинення вогню між Україною і Росією до початку мирних переговорів.
У відповідь Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну і Росію зупинитися там, де вони зараз перебувають.
"Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте - це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити - я особисто, постпред, усі ми - щоб допомогти йому реалізувати це бачення", - додав він.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
За інформацією західних ЗМІ, під час дзвінка Путін заявив про нібито готовність вивести солдатів із Запорізької та Херсонської областей, якщо Україна віддасть Росії всю Донецьку область.
Водночас президент України Володимир Зеленський відмовився від такої ідеї і наголосив, що він не буде виводити українських захисників із Донецької області та дарувати її Росії.
На цьому тлі американський лідер закликав Україну і Росію зупинитися там, де перебувають їхні солдати і кожній стороні оголосити про свою перемогу.
Росія вже відкинула таку пропозицію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що припинення вогню не вирішить російських проблем.