Генсек НАТО поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта

У генсека спросили, считает ли он необходимым прекращение огня между Украиной и Россией до начала мирных переговоров.

В ответ Рютте напомнил, что недавно Трамп призвал Украину и Россию остановиться там, где они сейчас находятся.

"Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно. Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать - я лично,постпред, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение", - добавил он.