Генсек НАТО поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею президента США Дональда Трампа об остановке войны РФ против Украины по линии фронта.
Как передает РБК-Украина, об этом Рютте заявил во время общения с журналистами.
У генсека спросили, считает ли он необходимым прекращение огня между Украиной и Россией до начала мирных переговоров.
В ответ Рютте напомнил, что недавно Трамп призвал Украину и Россию остановиться там, где они сейчас находятся.
"Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно. Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать - я лично,постпред, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение", - добавил он.
Призыв Трампа
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации западных СМИ, во время звонка Путин заявил о якобы готовности вывести солдат из Запорожской и Херсонской областей, если Украина отдаст России всю Донецкую область.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от такой идеи и подчеркнул, что он не будет выводить украинских защитников из Донецкой области и дарить ее России.
На этом фоне американский лидер призвал Украину и Россию остановиться там, где находятся их солдаты и каждой стороне объявить о своей победе.
Россия уже отвергла такое предложение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что прекращение огня не решит российских проблем.