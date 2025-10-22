ua en ru
Генсек НАТО поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта

Вашингтон, Среда 22 октября 2025 19:19
Генсек НАТО поддержал призыв Трампа остановить войну в Украине по линии фронта Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею президента США Дональда Трампа об остановке войны РФ против Украины по линии фронта.

Как передает РБК-Украина, об этом Рютте заявил во время общения с журналистами.

У генсека спросили, считает ли он необходимым прекращение огня между Украиной и Россией до начала мирных переговоров.

В ответ Рютте напомнил, что недавно Трамп призвал Украину и Россию остановиться там, где они сейчас находятся.

"Звучит просто, но, конечно, это именно то, что нужно. Поэтому я полностью с ним согласен. Остановитесь там, где находитесь - это главное послание. И снова, мы продолжим диалог сегодня днем, и я здесь, чтобы помочь ему осуществить все, что НАТО может сделать - я лично,постпред, все мы - чтобы помочь ему реализовать это видение", - добавил он.

Призыв Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации западных СМИ, во время звонка Путин заявил о якобы готовности вывести солдат из Запорожской и Херсонской областей, если Украина отдаст России всю Донецкую область.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отказался от такой идеи и подчеркнул, что он не будет выводить украинских защитников из Донецкой области и дарить ее России.

На этом фоне американский лидер призвал Украину и Россию остановиться там, где находятся их солдаты и каждой стороне объявить о своей победе.

Россия уже отвергла такое предложение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что прекращение огня не решит российских проблем.

