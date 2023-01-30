ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек НАТО назвав постачання КНДР зброї для ПВК "Вагнера" подальшим розпалюванням війни

Новость на русском →
Понеділок 30 січня 2023 15:17
Генсек НАТО назвав постачання КНДР зброї для ПВК "Вагнера" подальшим розпалюванням війни Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Постачанням зброї для ПВК "Вагнера" КНДР тільки розпалює загарбницьку війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

Він зазначив, що Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також продовження ядерної діяльності та риторики.

"Все це суперечить резолюціям Ради безпеки ООН. Це становить явну та реальну небезпеку для Республіки Корея, для ширшого регіону, а також для міжнародного миру та безпеки", - сказав він.

Столтенберг закликав Пхеньян припинити свої провокації та повністю дотримуватися міжнародного права.

Нагадаємо, США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

До того ж, у Міноборони Південної Кореї заявили, що будь-яка спроба КНДР застосувати ядерну зброю "обрушить" режим країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
Споживання електроенергії зросло, а дефіцит залишається значним: яка ситуація зі світлом в Україні
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід