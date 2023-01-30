Генсек НАТО назвав постачання КНДР зброї для ПВК "Вагнера" подальшим розпалюванням війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час виступу в Інституті перспективних досліджень CHEY в Сеулі.

Він зазначив, що Північна Корея продовжує свою провокаційну та дестабілізуючу поведінку, включаючи безпрецедентні ракетні випробування за останній рік, а також продовження ядерної діяльності та риторики.

"Все це суперечить резолюціям Ради безпеки ООН. Це становить явну та реальну небезпеку для Республіки Корея, для ширшого регіону, а також для міжнародного миру та безпеки", - сказав він.

Столтенберг закликав Пхеньян припинити свої провокації та повністю дотримуватися міжнародного права.

