Генсек НАТО назвал поставку КНДР оружия для ЧВК "Вагнера" дальнейшим разжиганием войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

Он отметил, что Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания за последний год, а также продление ядерной деятельности и риторики.

"Все это противоречит резолюциям Совбеза ООН. Это представляет явную и реальную опасность для Республики Корея, для более широкого региона, а также для международного мира и безопасности", - сказал он.

Столтенберг призвал Пхеньян прекратить свои провокации и полностью соблюдать международное право.