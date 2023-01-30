Генсек НАТО назвал поставку КНДР оружия для ЧВК "Вагнера" дальнейшим разжиганием войны
Поставкой оружия для ЧВК "Вагнера" КНДР только разжигает захватническую войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
Он отметил, что Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания за последний год, а также продление ядерной деятельности и риторики.
"Все это противоречит резолюциям Совбеза ООН. Это представляет явную и реальную опасность для Республики Корея, для более широкого региона, а также для международного мира и безопасности", - сказал он.
Столтенберг призвал Пхеньян прекратить свои провокации и полностью соблюдать международное право.
Напомним, у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ЧВК "Вагнера".
К тому же в Минобороны Южной Кореи заявили, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие "обрушит" режим страны.
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