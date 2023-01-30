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Генсек НАТО назвал поставку КНДР оружия для ЧВК "Вагнера" дальнейшим разжиганием войны

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 15:17
Генсек НАТО назвал поставку КНДР оружия для ЧВК "Вагнера" дальнейшим разжиганием войны Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Поставкой оружия для ЧВК "Вагнера" КНДР только разжигает захватническую войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

Он отметил, что Северная Корея продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания за последний год, а также продление ядерной деятельности и риторики.

"Все это противоречит резолюциям Совбеза ООН. Это представляет явную и реальную опасность для Республики Корея, для более широкого региона, а также для международного мира и безопасности", - сказал он.

Столтенберг призвал Пхеньян прекратить свои провокации и полностью соблюдать международное право.

Напомним, у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ЧВК "Вагнера".

К тому же в Минобороны Южной Кореи заявили, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие "обрушит" режим страны.

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КНДР НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины
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