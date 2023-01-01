ua ru
Нд, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Застосування КНДР ядерної зброї "обрушить" режим у країні, - міноборони Південної Кореї

Новость на русском →
Сеул, Неділя 01 січня 2023 15:40
Застосування КНДР ядерної зброї "обрушить" режим у країні, - міноборони Південної Кореї Фото: у міноборони Південної Кореї пригрозили КНДР у разі використання ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони Південної Кореї заявили, що будь-яка спроба КНДР застосувати ядерну зброю призведе до падіння режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

"Ми серйозно попереджаємо, що якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, це призведе до падіння режиму Кім Чен Іна, згодом він просто обрушиться", - йдеться у текстовому повідомленні міністерства.

Також у Південній Кореї закликали КНДР негайно припинити свої ядерні розробки та повернутися на шлях денуклеаризації, закликавши чітко усвідомити, що така корекція курсу буде єдиним способом покращити умови життя свого народу.

Раніше ми писали, що Північна Корея в суботу, 31 грудня, здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

Нагадаємо, 26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї. На перехоплення вийшла авіація і здійснила попереджувальні постріли.

До того, Північна Корея провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети і снаряд впав у винятковій економічній зоні Японії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
Що буде з пенсіями у 2023 році та чи варто очікувати підвищення
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок