Застосування КНДР ядерної зброї "обрушить" режим у країні, - міноборони Південної Кореї

У Міноборони Південної Кореї заявили, що будь-яка спроба КНДР застосувати ядерну зброю призведе до падіння режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap .

"Ми серйозно попереджаємо, що якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, це призведе до падіння режиму Кім Чен Іна, згодом він просто обрушиться", - йдеться у текстовому повідомленні міністерства.

Також у Південній Кореї закликали КНДР негайно припинити свої ядерні розробки та повернутися на шлях денуклеаризації, закликавши чітко усвідомити, що така корекція курсу буде єдиним способом покращити умови життя свого народу.