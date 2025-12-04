Генпрокурор пояснив, чому просили відпустити детектива НАБУ Магамедрасулова

Кравченко заявив, що останні дні спостерігає хвилю маніпуляцій, спрямованих як проти Офісу генпрокурора, так і особисто проти нього. За його словами, ці спроби створити "істеричний фон" і вплинути на процес "через шум у соцмережах" є безуспішними.

За його словами, провадження відкрила СБУ на основі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Прокурори визнали доказову базу достатньою для оголошення підозр у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

"Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах "громадських діячів". А в рамках кримінального процесу", - запевнив Кравченко.

Після вручення підозр суд обрав для обох запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами генпрокурора, за 5 місяців слідства міжвідомча група СБУ та ДБР провела значний обсяг роботи: допитала ключових свідків та зібрала важливі докази. Це зменшило ризики впливу підозрюваних на розслідування і стало підставою для прокурорів просити суд про пом'якшення запобіжного заходу.

"Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних.

Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто - ні", - підкреслив Кравченко.

Він також назвав "неправдивим міфом" твердження, що ОГП забрав це провадження у СБУ та передав іншому органу. За його словами, рішення про зміну підслідності не було й не буде: матеріали справи тимчасово витребувані лише для оцінки ходу слідства, після чого повернуться до СБУ.

Угода зі свідком

Окремо Кравченко підтвердив існування угоди зі свідком - народним депутатом від забороненої партії "ОПЗЖ". Він пояснив, що деталі угоди не можуть оприлюднити, оскільки вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але запевнив: вона не стосується керівництва антикорупційних органів і не має відношення до операції "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій.

Кравченко заявив, що звинувачення та тиск на прокурорів з боку підозрюваних - це спроби впливу та маніпуляції.

"Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі - не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем", - наголосив він.