Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Генпрокурор пояснив, чому просили відпустити детектива НАБУ Магамедрасулова

Фото: Руслан Магамедрасулов ​​(скриншот)
Автор: Марина Балабан

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що арешт детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька відбувся винятково в межах кримінального процесу, а не під впливом публічного тиску, а пом’якшення запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руслана Кравченка в Telegram.

Кравченко заявив, що останні дні спостерігає хвилю маніпуляцій, спрямованих як проти Офісу генпрокурора, так і особисто проти нього. За його словами, ці спроби створити "істеричний фон" і вплинути на процес "через шум у соцмережах" є безуспішними.

За його словами, провадження відкрила СБУ на основі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Прокурори визнали доказову базу достатньою для оголошення підозр у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом.

"Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах "громадських діячів". А в рамках кримінального процесу", - запевнив Кравченко.

Після вручення підозр суд обрав для обох запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами генпрокурора, за 5 місяців слідства міжвідомча група СБУ та ДБР провела значний обсяг роботи: допитала ключових свідків та зібрала важливі докази. Це зменшило ризики впливу підозрюваних на розслідування і стало підставою для прокурорів просити суд про пом'якшення запобіжного заходу.

"Ще раз пояснюю: зміна запобіжного це не виправдання підозрюваних.
Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто - ні", - підкреслив Кравченко.

Він також назвав "неправдивим міфом" твердження, що ОГП забрав це провадження у СБУ та передав іншому органу. За його словами, рішення про зміну підслідності не було й не буде: матеріали справи тимчасово витребувані лише для оцінки ходу слідства, після чого повернуться до СБУ.

Угода зі свідком

Окремо Кравченко підтвердив існування угоди зі свідком - народним депутатом від забороненої партії "ОПЗЖ". Він пояснив, що деталі угоди не можуть оприлюднити, оскільки вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але запевнив: вона не стосується керівництва антикорупційних органів і не має відношення до операції "Мідас". Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій.

Кравченко заявив, що звинувачення та тиск на прокурорів з боку підозрюваних - це спроби впливу та маніпуляції.

"Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі - не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем", - наголосив він. 

У чому звинувачують Магамедрасулова

У липні Служба безпеки України повідомила про підозру детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову у справах, пов'язаних із посяганням на національну безпеку.

За версією слідства, Руслан Магамедрасулов разом зі своїм батьком Сентябром Магамедрасуловим займалися поставками насіння конопель у російський регіон - Дагестан.

Крім того, в СБУ заявляють, що Магамедрасулов підтримував зв'язок із народним депутатом від ОПЗЖ Федором Христенком, якого спецслужба пов'язує з російськими спецорганами.

Голова СБУ Василь Малюк також стверджував, що мати Магамедрасулова підтримувала російського диктатора Володимира Путіна і раділа встановленню контролю російських військ над Вугледаром.

Магомедрасулов був координатором діяльності НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях, які є прифронтовими.

Кілька тижнів тому директор НАБУ Семен Кривонос заявив про те, що Магамедрасулов був одним із детективів, які займалися операцією "Мідас". У її рамках було розкрито корупційну схему, до якої був причетний бізнесмен Тимур Міндіч.

Печерський районний суд 2 грудня змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову: його випустять із СІЗО і помістять під домашній арешт.

Наступного дня, 3 серпня, стало відомо, що суд звільнив з-під арешту самого Руслана Магамедрасулова.

