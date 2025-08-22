СБУ оприлюднила нові докази резонансної справи топпосадовця НАБУ

СБУ оприлюднила нові докази, які підтверджують, що під час війни керівник міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Службу безпеки України .

За даними слідства, йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію (республіка Дагестан).

СБУ раніше публікувала аудіозаписи розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію.

Висновки експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

"У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного",- йдеться у повідомленні.

У відомстві вказали, що у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію.

Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель.

"Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, - воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ", - йдеться у повідомленні.

Розслідування показало, що організатором незаконного бізнесу був саме співробітник антикорупційного Бюро, тоді як його батько виконував допоміжні функції, контролював процеси на місці та підтримував зв’язки з громадянами РФ, включно з відвідуванням Росії у 2023 році.

Крім того, слідчі зафіксували контакти батька підозрюваного з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними СБУ, має зв’язки зі спецслужбами рф. Вони навіть домовлялися про зустріч у країні ЄС.

Також батько фігуранта справи підтримував контакти з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Горлівці, де обговорював реєстрацію своєї зброї за законами так званої "ДНР".

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про високопосадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька, Сентября.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Але, як повідомляють джерела, у своєму нещодавньому інтерв’ю Руслан Магамедрасулов особисто не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос.