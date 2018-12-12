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Генпрокурор Нью-Йорка анонсировала расследование против Трампа

Новости » Политика    12.12.2018 - 17:04
Генпрокурор Нью-Йорка анонсировала расследование против Трампа
Фото: Летиция Джеймс (advocate.nyc.gov)

Джеймс продолжит расследование в отношении принадлежащего Трампу благотворительного фонда Trump Foundation

Новый генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что хочет начать расследование в отношении президента США Дональда Трампа, а также его семьи и окружения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Джеймс продолжит расследование в отношении принадлежащего Трампу благотворительного фонда Trump Foundation, изучит любые возможные нарушения закона, связанные с недвижимостью президента в Нью-Йорке. Помимо этого, Джеймс интересует встреча приближенных Трампа с россиянами в 2016 году.

"Мы хотим проверить всех в его окружении, кто действительно нарушил закон", - сказала она.

Ранее Трамп заявил, что расследование бывшего директора Федерального бюро Джеймса Коми есть незаконной "охотой на ведьм". Трамп отметил, что показания Коми за закрытыми дверями показывают, что "не было никаких доказательств сговора с Россией".

РБК-Украина ранее писало, что Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы.

Так, 8 декабря Джеймс Коми дал показания членам двух комитетов Палаты представителей Конгресса США.

 

 

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