Генпрокурор Нью-Йорка анонсувала розслідування проти Трампа

Фото: Летиція Джеймс (advocate.nyc.gov)

Джеймс продовжить розслідування щодо благодійного фонду Trump Foundation, який належить Трампу

Новий генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що хоче почати розслідування відносно президента США Дональда Трампа, а також його родини та оточення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Джеймс продовжить розслідування щодо благодійного фонду Trump Foundation, який належить Трампу, вивчить будь-які можливі порушення закону, пов'язані з нерухомістю президента в Нью-Йорку. Крім цього, Джеймс цікавить зустріч наближених до Трампа людей з росіянами в 2016 році.

"Ми хочемо перевірити всіх в його оточенні, хто дійсно порушив закон", - сказала вона.

Раніше Трамп заявив, що розслідування колишнього директора Федерального бюро Джеймса Комі це незаконне "полювання на відьом". Трамп зазначив, що свідчення Комі за закритими дверима показують, що "не було ніяких доказів змови з Росією".

РБК-Україна раніше писало, що Комі погодився дати свідчення на закритих слуханнях в Конгресі США у справі втручання РФ у вибори.

Так, 8 грудня Джеймс Комі дав свідчення членам двох комітетів Палати представників Конгресу США.