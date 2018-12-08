Экс-директор ФБР дал показания в закрытом режиме

Фото: Джеймс Коми (twitter.com/Newsweek)

Коми согласился дать повторные показания 17 декабря 2018

Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания членам двух комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Заседание, которое длилось весь день, проходило в закрытом режиме, хотя сам Коми заявил, что это могло быть сделано и в публичном режиме. Он рассказал, что законодателей больше всего интересовала электронная переписка бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая пользовалась личным сервером в нарушении правил.

Также он рассказал, что согласился дать новые показания 17 декабря 2018.

В Республиканской партии заявили, что остались не удовлетворены показаниями бывшего директора ФБР, так как он, по совету адвокатов, отказался отвечать на многие вопросы. В то же время представители Демократической партии заявили, что вопросы республканцев были политически мотивированными.

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал, что Коми должен дать показания под присягой.

"Полная предвзятость и коррупция на самых высоких уровнях предыдущей администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!", - заявил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экс-глава ФБР даст показания по делу вмешательства РФ в выборы. Бывший глава ФБР Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы.