Экс-глава ФБР даст показания по делу вмешательства РФ в выборы

Фото: Джеймс Коми (flickr.com Brookings Institution)

Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях

Бывший глава ФБР Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Бывший директор ФБР Джеймс Коми в воскресенье отозвал судебный иск, поданный с целью аннулировать повестку от Конгресса, принуждающую его дать секретные показания о решениях ведомства, касающихся расследований, которые проводились перед президентскими выборами 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в пятницу. Республиканцы, входящие в состав Юридического комитета Палаты представителей, пообещали предоставить Коми полную стенограмму в течение 24 часов после этого, и ему разрешат "обнародовать стенограмму полностью или частично".

Так, Коми и законодатели-республиканцы достигли нового соглашения за день до того, как адвокаты должны были появиться на судебных слушаниях. Судья должен был вынести постановление по просьбе Коми об отмене повестки и прекращении разбирательства в Конгрессе. Следует отметить, что американские судьи никогда ранее не удовлетворяли подобные просьбы.

Напомним, во время выступления на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что РФ снова пыталась вмешаться в проведение американских выборов в начале ноября.