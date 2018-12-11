Минимум 16 человек из окружения Трампа контактировали с РФ, - CNN

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Соратники Трампа проводили личные встречи и обменивались сообщениями с россиянами

Из материалов судов, публичных заявлений и по сообщениям в СМИ стало известно, что по меньшей мере 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что соратники Трампа лично проводили встречу с россиянами, созванивались и переписывались по электронной почте и sms-сообщениями, а также устраивали видеоконференции.

Среди лиц, которые входили в окружение Трампа и выходили на связь с гражданами РФ, был бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его деловой партнер и представитель штаба Рик Гейтс, а также экс-советник по госбезопасности Майкл Флинн и бывший политический советник Джордж Пападопулос.

Также в этом списке присутствуют дети Трампа: Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и зять Трампа-старшего Джаред Кушнер с его помощником Ави Берковиц.

Еще упоминаются экс-советники Картер Пейдж и Роджер Стоун, экс-генпрокурор Джефф Сешнс, член предвыборной команды Джеффи Гордон, бывший консультант Трампа Майкл Капуто, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс и бизнес-партнер Трампа Феликс Сатер.

Указывается, что Манафорт, Кушнер и Трамп-младший в июне 2016 года проводили встречу в Trump tower с группой россиян, которые, как утверждается, имели компромат на конкурента Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.

Также Гейтс и Манафорт проводили встречи с Константином Килимником, который, по судебным протоколам, является подозреваемым в связях с разведкой РФ.

В то же время Сешнс, Пейдж, Флинн и Берковиц несколько раз проводили встречи с занимавшим в 2016 году должность посла РФ в США Сергеем Кисляком. Еще Стоун проводил встречу с неназванным россиянином в мае 2016 года, который ему предлагал компромат на Клинтон за 2 млн долларов. Саму встречу помогал организовать Капуто.

Напомним, Мюллер подтвердил контакты 14 приближенных к Трампу лиц с россиянами. Кое-кто предлагал помочь кампании и бизнесу Трампу в сфере недвижимости, кое-кто предлагал "грязь" на его противника от демократов.