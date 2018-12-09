Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми во лжи конгрессу США

Фото: Джеймс Коми (twitter.com/Newsweek)

По словам президента, Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп заявил, что "Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день".

"Его выступление в пятницу было совсем неправдивым. Все, что происходит - заговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось обнаружить!" - написал Трамп.

Отметим, ранее Джеймс Коми согласился дать показания на закрытых слушаниях в Конгрессе США по делу вмешательства РФ в выборы.

8 декабря Джеймс Коми дал показания членам двух комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Заседание, которое длилось весь день, проходило в закрытом режиме, хотя сам Коми заявил, что это могло быть сделано и в публичном режиме. Он рассказал, что законодателей больше всего интересовала электронная переписка бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая пользовалась личным сервером в нарушении правил.

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал, что Коми должен дать показания под присягой.

"Полная предвзятость и коррупция на самых высоких уровнях предыдущей администрации. Заставьте его отвечать на вопросы под присягой!", - заявил Трамп.