Генерал НАТО Алексус Гринкевич уверен, что Россия не решится на агрессию против стран Балтии. Москва осознает неизбежность военного поражения в случае конфликта с Альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Генерал Гринкевич возглавляет объединенные силы НАТО в Европе и уверяет, что разведка работает круглосуточно. Военный лично изучает все полученные данные. По его мнению, Кремль сейчас не ищет прямого столкновения с Западом.

"Я очень внимательно следил за разведданными", - сказал он во время панельной дискуссии на Берлинском авиасалоне ILA.

Винский подчеркнул, что Альянс имеет преимущество и диктатор Путин это знает. Гринкевич подчеркнул, что НАТО остается оборонной структурой с огромными ресурсами.

"Россия не стремится к конфликту... Они понимают термин "оборонительный альянс" и понимают, что мы имеем ряд асимметричных преимуществ", - отметил Гринкевич.

Европа нервничает из-за сокращения баз США

Заявление генерала прозвучало на фоне сложных политических процессов в Вашингтоне, пишет FT. США планируют сократить часть своих военных мощностей на европейском континенте, но оставить "специфическую модель сил": резервы, которые должны быть готовы к бою за 10, 30 или 180 дней.

Эстония, Литва и Латвия видят в этом угрозу. Они боятся пробелов в безопасности. Однако Гринкевич пытается успокоить союзников. Он считает систему сдерживания надежной.

В НАТО всегда готовы

Генера Гринкевич заявил о готовности НАТО к обороне (Инфорграфика РБК-Украина)

Гринкевич также руководит Европейским командованием США и утверждает, что его главная цель - сделать цену нападения для России неприемлемой.

"Задача состоит в том, чтобы Россия понимала: если они попытаются что-то в странах Балтии, у нее ничего не получится. Поскольку они знают, что им это не удастся, они не рискнут на что-то подобное", - подчеркнул генерал.

Силы НАТО находятся в состоянии высокой боевой готовности. Никаких проволочек не будет, утверждает генерал.

Он добавил: "Когда люди спрашивают меня: готовы ли вы сражаться прямо сегодня? Безусловно".