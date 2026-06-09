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Росія брязкає зброєю біля Калінінграда під час масштабних навчань НАТО

16:46 09.06.2026 Вт
2 хв
Які ресурси Росія задіяла для демонстрації сили в Балтійському морі?
aimg Марія Науменко
Росія брязкає зброєю біля Калінінграда під час масштабних навчань НАТО Фото: російські військові навчання за участю кораблів та авіації (Getty Images)
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Балтійське море стало ареною одночасних військових маневрів Росії та НАТО. Москва відпрацьовувала ракетні удари, поки Альянс проводить найбільші навчання року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російські військово-морські сили провели навчання в Балтійському морі 8-9 червня. Під час маневрів відпрацьовували запуски некерованих ракет, бомбардування та ракетні удари.

За даними російських ЗМІ, до навчань залучили близько десяти військових літаків, серед яких винищувачі та бомбардувальники, а також два малі ракетні кораблі.

Маневри проходили в районі Калінінградської області - російського ексклаву між Польщею та Литвою, де розташована штаб-квартира Балтійського флоту РФ.

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Водночас у Балтійському морі тривають навчання НАТО BALTOPS, які стартували 4 червня і триватимуть до 20 червня. У них беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн та приблизно 6 тисяч військовослужбовців.

BALTOPS вважаються найбільшими військовими навчаннями в Балтійському регіоні цього року.

Нагадаємо, наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має достатньо засобів для захисту Калінінграда від будь-якої атаки. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне нейтралізувати російські військові об'єкти в регіоні.

Литовський міністр наголошував, що Альянс має продемонструвати Москві готовність подолати російську "фортецю" в Калінінграді та не допустити використання розміщених там ракетних і протиповітряних систем проти країн НАТО.

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