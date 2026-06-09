Росія брязкає зброєю біля Калінінграда під час масштабних навчань НАТО
Балтійське море стало ареною одночасних військових маневрів Росії та НАТО. Москва відпрацьовувала ракетні удари, поки Альянс проводить найбільші навчання року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Російські військово-морські сили провели навчання в Балтійському морі 8-9 червня. Під час маневрів відпрацьовували запуски некерованих ракет, бомбардування та ракетні удари.
За даними російських ЗМІ, до навчань залучили близько десяти військових літаків, серед яких винищувачі та бомбардувальники, а також два малі ракетні кораблі.
Маневри проходили в районі Калінінградської області - російського ексклаву між Польщею та Литвою, де розташована штаб-квартира Балтійського флоту РФ.
Водночас у Балтійському морі тривають навчання НАТО BALTOPS, які стартували 4 червня і триватимуть до 20 червня. У них беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн та приблизно 6 тисяч військовослужбовців.
BALTOPS вважаються найбільшими військовими навчаннями в Балтійському регіоні цього року.
Нагадаємо, наприкінці травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія має достатньо засобів для захисту Калінінграда від будь-якої атаки. Так він відреагував на слова міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО здатне нейтралізувати російські військові об'єкти в регіоні.
Литовський міністр наголошував, що Альянс має продемонструвати Москві готовність подолати російську "фортецю" в Калінінграді та не допустити використання розміщених там ракетних і протиповітряних систем проти країн НАТО.