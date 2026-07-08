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"Генерал Черешня" раскрыл важное преимущество Украины над Россией

09:47 08.07.2026 Ср
2 мин
Ярослав Гришин назвал направление, в котором украинцы действительно опережают россиян
aimg Юлия Капитонова aimg Ульяна Безпалько
"Генерал Черешня" раскрыл важное преимущество Украины над Россией Фото: Ярослав Гришин, соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" (facebook.com/yaroslav.gryshyn.2025)
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В России пытаются создать аналоги украинских дронов-перехватчиков, однако "успехи" врага в этом направлении смехотворны. Украина значительно опережает РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"У них что-то есть, но оно хуже по качеству, меньше по количеству и главное - наши пилоты лучше, более креативные, инновационные, обученые и мотивированные. Поэтому в этом направлении мы точно лучше", - подчеркнул "Генерал Черешня".

Гришин также назвал важную стратегическую задачу для украинских R&D - речь идет о защите пикапов, танков, БТРов отечественными средствами.

Это даст возможность изменить баланс, а также поможет еще эффективнее атаковать вражеские позиции.

"Мы знаем, что россияне над этим работают, и мы над этим работаем. Должны побеждать, потому что надо кардинально менять ситуацию на фронте", - отметил "Генерал Черешня".

Он также подтвердил, что так называемый цикл "новая технология - массовость ее применения - противодействие ей" теперь измеряется не годами, а месяцами.

"Если мы хотим выживать, то нам необходимо делать сверхусилия в квадрате. Другого пути просто нет", - объяснил Гришин.

По его словам, сейчас скорость этих процессов действительно молниеносная. Более того, фактически происходят революционные изменения.

"То, во что триллионы долларов вкладывали, и то, что десятки лет готовилось - на практике на самом деле оно происходит совсем по-другому на фронте", - подытожил "Генерал Черешня".

Ранее РБК-Украина сообщало, что еще два союзника подписали Drone Deal с Украиной .

Также мы писали и показывали, как работает первый украинский полностью автономный перехватчик дронов.

К слову, отечественные оборонные компании все чаще внедряют элементы ИИ и машинного зрения в беспилотные платформы.

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