Зеленський жорстко відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони
Президент України Володимир Зеленський відповів на слова глави Rheinmetall про українських виробників дронів: якщо "домогосподарки" роблять зброю - вони готові керувати концерном.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив у відповіді на запитання журналістів.
"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс", - сказав він.
Президент також зазначив, що конкурувати треба не словами, а результатами.
"І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі", - підкреслив Зеленський.
Окремо він наголосив на унікальності українського досвіду.
"Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід", - додав президент.
Що цьому передувало
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо висловився про українських виробників дронів - зокрема про компанії Fire Point і Skyfall. Він назвав їх "домогосподарками з 3D-принтерами на кухні" і порівняв виробництво безпілотників із грою в конструктор.
На думку Паппергера, жодного технологічного прориву в Україні немає, а рівень розробок далекий від Lockheed Martin чи Rheinmetall.
Вже наступного дня - 29 березня - компанія опублікувала допис у соцмережі Х, де заявила про глибоку повагу до України.
У Rheinmetall підкреслили, що кожен українець робить "неоціненний внесок" у боротьбу з російським вторгненням, а інноваційний дух країни їх "надихає".
Фактично концерн відмежувався від слів свого керівника, хоча прямих вибачень не прозвучало.