ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Гендиректор Rheinmetall открестился от скандала с "домохозяйками" и украинскими дронами

21:42 23.04.2026 Чт
2 мин
Многие были возмущены подобным высказыванием главы оборонного гиганта
aimg Анастасия Никончук
Гендиректор Rheinmetall открестился от скандала с "домохозяйками" и украинскими дронами

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его слова об украинских дронах были искажены и вырваны из контекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Читайте также: Зеленский жестко ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

Скандал вокруг публикации

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер в интервью немецкому телеканалу ntv 22 апреля прокомментировал резонанс, возникший после публикации в журнале The Atlantic от 27 марта.

Тогда издание распространило разговор с топ-менеджером, где ему приписали высказывания о том, что разработка дронов в Украине якобы не является инновацией, а выполняется "украинскими домохозяйками", которые печатают детали на 3D-принтерах дома.

Позиция главы концерна

По словам Паппергера, его тезисы были представлены без проверки и в искаженном виде. Он подчеркнул, что в разговоре речь шла о трех отдельных утверждениях: компания не производит квадрокоптеры и не планирует этим заниматься, ее дроны собираются по принципу Click and Play, а украинские семьи объединяют усилия для помощи.

"Мы имели три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как в Lego. И: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано абсолютно иначе", - пояснил он.

Реакция украинской стороны

Паппергер также отметил, что уже общался с рядом украинских политиков. По его словам, после разъяснений они согласились, что первоначально ситуация была воспринята "полностью неправильно".

Напоминаем, что в немецком концерне Rheinmetall заявили, что высоко оценивают уровень украинских разработок и подчеркивают свое восхищение инновациями страны. Это прозвучало на фоне ранее возникшего резонанса после слов генерального директора компании, который, комментируя тему производства дронов, сравнил этот процесс с "игрой в Lego".

Отметим, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall обнародовал кадры испытаний нового ударного беспилотника FV-014. Согласно представленным данным, аппарат рассчитан на поражение целей на дистанции до 100 километров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Rheinmetall Война в Украине Дрони
Новости
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским