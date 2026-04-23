Гендиректор Rheinmetall открестился от скандала с "домохозяйками" и украинскими дронами

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его слова об украинских дронах были искажены и вырваны из контекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.

Скандал вокруг публикации

Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер в интервью немецкому телеканалу ntv 22 апреля прокомментировал резонанс, возникший после публикации в журнале The Atlantic от 27 марта.

Тогда издание распространило разговор с топ-менеджером, где ему приписали высказывания о том, что разработка дронов в Украине якобы не является инновацией, а выполняется "украинскими домохозяйками", которые печатают детали на 3D-принтерах дома.

Позиция главы концерна

По словам Паппергера, его тезисы были представлены без проверки и в искаженном виде. Он подчеркнул, что в разговоре речь шла о трех отдельных утверждениях: компания не производит квадрокоптеры и не планирует этим заниматься, ее дроны собираются по принципу Click and Play, а украинские семьи объединяют усилия для помощи.

"Мы имели три тезиса. Это были: Rheinmetall не делает квадрокоптеры и не будет делать их в будущем. Наши дроны собираются по принципу Click и Play, как в Lego. И: Украинские семьи помогают все вместе. Это все было связано абсолютно иначе", - пояснил он.

Реакция украинской стороны

Паппергер также отметил, что уже общался с рядом украинских политиков. По его словам, после разъяснений они согласились, что первоначально ситуация была воспринята "полностью неправильно".