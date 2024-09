Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії"

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9