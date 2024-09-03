Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.

It’s been two years since we established @IAEAorg Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (#ISAMZ) to help ensure nuclear safety and security at Europe's largest NPP.

I’m on my way to Ukraine’s Zaporizhzhya NPP to continue our assistance & help prevent a nuclear accident. pic.twitter.com/GLli4kkRL9 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 2, 2024

Наразі інші подробиці його поїздки не розкриваються.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Станція незаконно управляється російським "Росатомом" і наразі не здійснює виробництво електроенергії.

Періодично російські війська організовують провокації на території ЗАЕС. Вони можуть пошкоджувати електролінії, які є критично важливими для роботи станції, або запускати ударні дрони над об'єктом.

27 серпня Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.

Пізніше стало відомо про те, що голова МАГАТЕ також відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Тим часом "Енергоатом" заявив, що окупована ворогом ЗАЕС наразі перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки, оскільки з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою.