ua en ru
Вт, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії"

Вівторок 03 вересня 2024 10:33
UA EN RU
Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС, щоб допомогти "запобігти ядерній аварії" Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наразі перебуває на шляху до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Гроссі.

"Минуло два роки відтоді, як ми заснували Місію підтримки та сприяння у Запоріжжі, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС. Я їду на Запорізьку АЕС, щоб продовжити нашу допомогу та допомогти запобігти ядерній аварії", - написав він.

Наразі інші подробиці його поїздки не розкриваються.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС з 3 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Станція незаконно управляється російським "Росатомом" і наразі не здійснює виробництво електроенергії.

Періодично російські війська організовують провокації на території ЗАЕС. Вони можуть пошкоджувати електролінії, які є критично важливими для роботи станції, або запускати ударні дрони над об'єктом.

27 серпня Гроссі здійснив візит до Курської атомної електростанції. Після огляду він повідомив про "серйозну ситуацію" з ядерною безпекою на об'єкті.

Пізніше стало відомо про те, що голова МАГАТЕ також відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Тим часом "Енергоатом" заявив, що окупована ворогом ЗАЕС наразі перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки, оскільки з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЕ Запорізька АЕС
NEWS
РФ вночі атакувала Україну десятками "Шахедів" та різними типами ракет
РФ вночі атакувала Україну десятками "Шахедів" та різними типами ракет
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії