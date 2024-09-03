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ЗАЕС в зоні підвищеного ризику. Через обстріли РФ пошкоджено лінію електроживлення

Вівторок 03 вересня 2024 09:57
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ЗАЕС в зоні підвищеного ризику. Через обстріли РФ пошкоджено лінію електроживлення Фото: ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Запорізька атомна електростанція, окупована російськими військами, у черговий раз перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки. Відомо, що наразі вона з'єднана лише однією лінією електропередачі з українською енергосистемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатом".

Зазначається, що на підвищення рівня небезпеки вплинув російський обстріл 2 вересня. Під час нього сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Енергоатом повідомляє, що саме через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від енергосистеми України, щоб мати можливість забезпечити власні потреби.

"В разі її пошкодження, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів", - йдеться у повідомленні компанії.

В Енергоатомі пояснили, що саме ці насоси охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

"Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами", - заявили у компанії.

Повідомляється, що цю лінію українські фахівці відремонтують як тільки їм буде гарантована безпека.

Ситуація на ЗАЕС

Після окупації Запорізької АЕС Росією в березні 2022 року ситуація на станції залишається напруженою. Станція перебуває під контролем російських військових, що викликало серйозне занепокоєння міжнародної спільноти щодо безпеки ядерного об'єкта. Персонал АЕС продовжує роботу під тиском, виникають перебої з постачанням електроенергії та можливі аварійні ситуації.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово висловлювало занепокоєння щодо безпеки станції та необхідності демілітаризації зони навколо неї. Основно проблемою, з якою стикаються представники місії МАГАТЕ, є те, що окупанти не надають вільного доступу до станції та перешкоджають проведенню необхідних процедур.

Нещодавно на брифінгу у Запоріжжі президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні повернення станції під контроль України розглядається лише політичним шляхом.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомляло про запланований на цей тиждень візит голови організації Рафаеля Гроссі на ЗАЕС.

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Запорізька АЕС
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