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Глава МАГАТЕ після візиту на Курську АЕС заявив про "серйозну ситуацію" на станції

Курська область , Вівторок 27 серпня 2024 20:27
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Глава МАГАТЕ після візиту на Курську АЕС заявив про "серйозну ситуацію" на станції Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 27 серпня, відвідав Курську атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ у соцмережі Х.

"Сьогодні був на Курській АЕС, там серйозна ситуація. Запобігання ядерній аварії в цій жахливій війні є життєво важливим, і напад на будь-яку АЕС є неприпустимим, незалежно від місця розташування", - заявив Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ "продовжуватиме сприяти ядерній безпеці всюди".

Візит Гроссі на Курську АЕС

Нагадаємо, минулого тижня американське видання Bloomberg повідомило, що найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС в Росії, а потім поїхати до Києва.

Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо операції ЗСУ в Курській області.

Пізніше глава МАГАТЕ підтвердив намір відвідати Курську АЕС. Він повідомив, що візит запланований на 27 серпня.

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МАГАТЕ АЕС Курська область
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