Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб
Фото: за минулу добу армія РФ втратила рекордну кількість військової техніки (Getty Images)
За останню добу з 12 на 13 квітня, росіяни втратили на війні проти України понад 1200 солдатів і велику кількість артилерійських систем і безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 932 670 (+1220) осіб ліквідовано;
- танків - 10 603 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 22 088 (+33) од.;
- артилерійських систем - 26 163 (+71) од.;
- РСЗВ - 1362 од.;
- засоби ППО - 1128 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 425 (+147) од.;
- крилатих ракет - 3145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 950 (+143) од.;
- спеціальної техніки - 3799 (+1) од.
Ситуація на фронті
В ніч на 13 квітня росіяни знову запускали по Україні ударні дрони "Шахед.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни експериментують з тактикою обстрілів країни ударними безпілотниками.
Війська агресора також безуспішно намагаються знайти слабкі місця Сил оборони у Сумській області.
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