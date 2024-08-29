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Глава МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС

Четвер 29 серпня 2024 22:50
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Глава МАГАТЕ наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку АЕС Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", - йдеться в повідомленні.

В агенстві зазначили, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року, він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки.

А загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", - наголосив Гроссі.

Візит Гроссі на Курську АЕС

Нагадаємо, 27 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Курську атомну електростанцію. Після візиту він заявив, що на АЕС "серйозна ситуація" з ядерною безпекою.

Перед цим росіяни повідомили МАГАТЕ, що на території Курської АЕС нібито були виявлені уламки безпілотника.

У Росії заявили, що фрагменти дрона буцімто були розташовані приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива.

Як зазначили в американському Інституті вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит гендиректора МАГАТЕ на Курську АЕС, щоб неправдиво представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який, на думку росіян, підірве допомогу Києву від Заходу.

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