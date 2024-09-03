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Гендиректор МАГАТЭ едет на ЗАЭС, чтобы помочь "предотвратить ядерную аварию"

Вторник 03 сентября 2024 10:33
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Гендиректор МАГАТЭ едет на ЗАЭС, чтобы помочь "предотвратить ядерную аварию" Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (x.com/rafaelmgrossi)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится на пути к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гросси.

"Прошло два года с тех пор, как мы основали Миссию поддержки и содействия в Запорожье, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я еду на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - написал он.

Пока другие подробности его поездки не раскрываются.

Ситуация в ЗАЭС

Запорожская АЭС с 3 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Станция незаконно управляется российским "Росатомом" и пока не осуществляет производство электроэнергии.

Периодически российские войска организовывают провокации на территории ЗАЭС. Они могут повреждать электролинии, которые являются критически важными для работы станции, или запускать ударные дроны над объектом.

27 августа Гросси совершил визит на Курскую атомную электростанцию. После осмотра он сообщил о "серьезной ситуации" с ядерной безопасностью на объекте.

Позже стало известно о том, что глава МАГАТЭ также посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию.

Между тем "Энергоатом" заявил, что оккупированная врагом ЗАЭС сейчас находится в зоне повышенного риска опасности, поскольку соединена только одной линией электропередачи с украинской энергосистемой.

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МАГАТЭ Запорожская АЭС
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