Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає Москву через ситуацію на ЗАЕС

Зазначимо, Гроссі вирушить до столиці РФ після того, як побував на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції й оцінив ситуацію після підриву дамби Каховської ГЕС.

Гендиректор МАГАТЕ відвідав окуповану Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 15 червня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Його візит на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація.

Після візиту Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.

Ситуація на ЗАЕС

Російська армія захопила Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни розмістили на станції військову техніку, замінували територію та обстрілювали її. Також окупанти постійно тероризують персонал ЗАЕС та жителів міста Енергодар.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

У вересні МАГАТЕ розмістило постійну місію на Запорізькій АЕС, аби спостерігати за ситуацією на найбільшій в Європі атомній станції.