Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе посетит Москву из-за ситуации на ЗАЭС

Отметим, что Гросси отправится в столицу РФ после того, как побывал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ посетил оккупированную Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг, 15 июня, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС.

Его визит на ЗАЭС должен был состояться раньше, однако его отложили. Причиной послужила опасная ситуация.

После визита Гросси сообщил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако он находится в процессе стабилизации.

Ситуация на ЗАЭС

Российская армия захватила Запорожскую АЭС в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Россияне разместили на станции военную технику, заменяли территорию и обстреливали ее. Также оккупанты постоянно терроризируют персонал ЗАЭС и жителей города Энергодар.

Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, нуждающихся в воде из Каховского водохранилища.

В сентябре МАГАТЭ разместило постоянную миссию на Запорожской АЭС, чтобы наблюдать за ситуацией на крупнейшей в Европе атомной станции.