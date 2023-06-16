Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови завершення війни, - Зеленський

Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, а також щоб "світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News , повідомляє РБК-Україна .

"Росія хоче підірвати (Запорізьку - ред.) АЕС. Тому що, так само як і з (Каховською - ред.) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту", - сказав Зеленський.

За словами президента, війна затягується в ситуації, коли озброєння постачаються невеликими партіями. Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз знаходиться на балансі у наших партнерів, ми швидше переможемо", - підкреслив глава держави.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони розмістили на станції військову техніку, замінували територію і обстрілюють її. Також загарбники постійно тероризують персонал ЗАЕС і жителів Енергодара.

Крім того, після підриву росіянами Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища.

Вчора, відвідуючи ЗАЕС голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції серйозна після руйнування Каховської ГЕС. Однак вона перебуває в процесі стабілізації.