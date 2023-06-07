Прорив дамби Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької АЕС, - Гроссі

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

Він пояснив, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".

"Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема", - наголосив глава МАГАТЕ.

Він зазначив, що проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але вона буде.

За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі затопило частину населених пунктів Херсонської області.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Підрив Каховської ГЕС може вплинути на ЗАЕС

За даними "Енергоатома", підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що рівень води в ставі-охолоджувачі ЗАЕС перебуває на технічно необхідній позначці, однак станція має бути демілітаризована.

Він також наголосив, що підрив Каховської ГЕС та перебування російських терористичних військ на станції створюють для України та світу безпрецедентні загрози.