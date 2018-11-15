ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две резолюции по ситуации в Украине

Новости » Политика    15.11.2018 - 17:22
Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две резолюции по ситуации в Украине
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Резолюции будут касаться нарушений прав человека в Крыму и милитаризации Азовського

Генеральная ассамблея ООН в декабре рассмотрит резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму и милитаризации Азовского моря. Об этом 15 ноября сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, информирует РБК-Украина со ссылкой на "ИФ-Украина"

По ее словам, Россия пытается создать еще один очаг нестабильности - в Азовском море.

"В декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН будет принято две очень важные резолюции. Одна из них касается нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Другая касается милитаризации Черноморского региона и Азовского моря", - отметила она.

Отметим, ранее член украинской делегации в ООН и первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова заявила, что к соавторству специальной резолюции ООН относительно аннексированного Крыма, которую рассмотрят в третьем комитете ООН, присоединились уже 35 стран.

Третий комитет рассмотрит резолюцию 15 ноября, а в декабре ее обсудят в Генассамблее ООН. Это уже третья резолюция по Крыму, которую будут рассматривать в ООН.

Как сообщало РБК-Украина, 15 ноября в Женеве состоялся брифинг по ситуации в Украине. Брифинг организовало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В частности, обсуждался вопрос преодоления гуманитарных вызовов, вызванных российской агрессией.

В ООН обсудили ситуацию в Украине В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа
Новости Украины ООНКрымАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь