Генассамблея ООН в декабре рассмотрит две резолюции по ситуации в Украине

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Резолюции будут касаться нарушений прав человека в Крыму и милитаризации Азовського

Генеральная ассамблея ООН в декабре рассмотрит резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму и милитаризации Азовского моря. Об этом 15 ноября сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, информирует РБК-Украина со ссылкой на "ИФ-Украина"

По ее словам, Россия пытается создать еще один очаг нестабильности - в Азовском море.

"В декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН будет принято две очень важные резолюции. Одна из них касается нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Другая касается милитаризации Черноморского региона и Азовского моря", - отметила она.

Отметим, ранее член украинской делегации в ООН и первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова заявила, что к соавторству специальной резолюции ООН относительно аннексированного Крыма, которую рассмотрят в третьем комитете ООН, присоединились уже 35 стран.

Третий комитет рассмотрит резолюцию 15 ноября, а в декабре ее обсудят в Генассамблее ООН. Это уже третья резолюция по Крыму, которую будут рассматривать в ООН.

Как сообщало РБК-Украина, 15 ноября в Женеве состоялся брифинг по ситуации в Украине. Брифинг организовало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В частности, обсуждался вопрос преодоления гуманитарных вызовов, вызванных российской агрессией.