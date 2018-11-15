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Генасамблея ООН у грудні розгляне дві резолюції щодо України

Новини » Політика    15.11.2018 - 17:22
Генасамблея ООН у грудні розгляне дві резолюції щодо України
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Резолюції стосуватимуться порушень прав людини в Криму та мілітаризації Азовского моря

Генеральна асамблея ООН в грудні розгляне резолюції щодо порушеняня прав людини в анексованому Росією Криму та мілітаризації Азовського моря. Про це 15 листопада повідомила перший заступник глави Верховної Ради Ірина Геращенко, інформує РБК-Україна із посиланням на "ІФ-Україна"

За її словами, Росія намагається утворити ще один осередок нестабільності - в Азовському морі.

"У грудні в межах 73-ї сесії Генасамблеї ООН буде ухвалено дві дуже важливі резолюції. Одна з них стосується порушень прав людини в окупованому Криму. Інша стосується мілітаризації Чорноморського регіону та Азовського моря", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше член української делегації в ООН та перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова заявила, що до співавторства спеціальної резолюції ООН щодо анексованого Криму, яку розглянуть у третьому комітеті ООН, приєдналися вже 35 країн

Третій комітет розгляне резолюцію 15 листопада, а в грудні її обговорять у Генасамблеї ООН. Загалом це вже третя резолюція України по Криму, яку розглядатимуть в ООН.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 листопада у Женеві відбувся брифінг щодо ситуації в Україні. Брифінг організувало Управління ООН з координації гуманітарних питань. Зокрема, обговорювалося питання подолання гуманітарних викликів, спричинених російською агресією.

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