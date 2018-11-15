Фото: в ООН обговорили ситуацію в Україні (twitter.com/ukrinunog)

Зокрема, обговорювалося питання подолання гуманітарних викликів

В ООН обговорили ситуацію в Україні, зокрема, питання подолання гуманітарних викликів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійного представництва України при відділенні ООН у Twitter.

Як повідомив постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко, в Женеві відбувся важливий брифінг про ситуацію в Україні. Брифінг було організовано Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

"(У ході засідання, - ред.) привернув увагу до спричинених російською агресією поточних викликів та зусиль уряду з належного реагування на них", - повідомив Клименко.

Крім того, Клименко подякував ООН за активне задіяння у справу подолання гуманітарних викликів.

"Світовій спільноті слід активізувати зусилля з належного наповнення Плану гуманітарного реагування ООН для України", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Раді ООН закликали РФ дати правозахисникам доступ до моніторингу окупованого Криму.

Додамо, також повідомлялося, що президент України Петро Порошенко передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу ноту про рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією.