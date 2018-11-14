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До співавторства спецрезолюції ООН по Криму приєдналися вже 35 країн, - Джапарова

Новини » Політика    14.11.2018 - 22:45
До співавторства спецрезолюції ООН по Криму приєдналися вже 35 країн, - Джапарова
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

У третій за рахунком резолюції по Криму Росія визнається країною-агресором

До співавторства спеціальної резолюції ООН щодо анексованого Криму, яку розглянуть у третьому комітеті ООН, приєдналися вже 35 країн. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики, член української делегації в ООН Еміне Джапарова, передає РБК-Україна із посиланням на телеканал "Прямий".

За словами Джапарової, третій комітет розгляне резолюцію 15 листопада 2018, а в грудні її обговорять у Генасамблеї ООН. Загалом це вже третя резолюція України по Криму, яку розглядатимуть в ООН.

"Вона (резолюція, - ред.) фактично спирається на обвинувачувану частину, де Росія знову називається окупантом і країною-агресором", - сказала Джапарова.

Вона також уточнила, що вперше в історії ООН країна, яка є постійним член Ради безпеки ООН, в резолюціях визначається агресором і країною-окупантом.

"Подібного не було жодного разу до сьогодні, навіть після війни в Грузії. І фактично вона також визначає, як репресії відбуваються, примусове і насильницьке отримання громадянства РФ, неправильне застосування антиекстремістського і антитерористичного законодавства", - додала Джапарова.

У документі також є вимога до Росії відновити роботу Меджлісу кримськотатарського народу та виконати рішення міжнародного суду ООН від квітня 2017 року.

Нагадаємо, у вересні 2018 року під час міжнародного економічного форуму у Харкові президент України Петро Порошенко заявляв, що ООН визнає Росію державою-агресором, котра окупує українську територію.  За словами Порошенка, такий результат він отримав, перебуваючи на засідання  Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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