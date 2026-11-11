Gemini зібрав досьє на користувачів: Google дозволила перевірити кожен факт

Google інтегрує у Gemini інструмент, який дозволяє контролювати, що саме ШІ запам'ятав про користувача. Нова функція Memory Summary дає змогу переглядати, змінювати та видаляти збережену інформацію, щоб чат-бот не використовував застарілі чи небажані дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9To5Mac .

Структуроване досьє та розділи знань

У вебверсії сервісу нова панель доступна у меню налаштувань у розділі Personal Intelligence.

Система формує списки за кількома основними категоріями:

The Essentials (базові дані: походження, локація, ключові стосунки);

кар'єра та професійні проєкти;

подорожі та рутина;

медіа та розваги;

фітнес та спосіб життя.

Усі накопичені факти відображаються у вигляді маркованих списків.

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Просте редагування та текстові команди

Для коригування даних розробники передбачили текстове поле у нижній частині інтерфейсу. Вносити зміни або видаляти застарілу інформацію можна звичайними запитами.

Наприклад, користувач може написати прохання додати інформацію про володіння іноземною мовою або видалити старий номер телефону.

Якщо промпт сформульовано нечітко, нейромережа ставить уточнювальні запитання, щоб переконатися у точності підсумкових даних.

Для масштабнішого редагування передбачено спеціальну кнопку з іконкою олівця у правому верхньому куті. Окрім цього, в додатковому меню з'явився розділ Memory history, який показує хронологію: коли саме та які саме факти додавалися чи змінювалися алгоритмом.

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Доступність та регіональні обмеження

Наразі функція офіційно відкрита для передплатників тарифу Google AI, які використовують американську англійську мову з увімкненими опціями Keep Activity та Memory.

На мобільних пристроях під управлінням Android та iOS повноцінне розгортання панелі очікується найближчим часом. Інтерфейс та функціонал повністю дублюватимуть вебверсію.