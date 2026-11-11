Gemini собрал досье на пользователей: Google разрешила проверить каждый факт

Google интегрирует в Gemini инструмент, позволяющий контролировать, что именно ИИ запомнил о пользователе. Новая функция Memory Summary позволяет просматривать, изменять и удалять сохраненную информацию, чтобы чат-бот не использовал устаревшие или нежелательные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac .

Структурированное досье и разделы знаний

В веб-версии сервиса новая панель доступна в меню настроек в разделе Personal Intelligence .

Система формирует списки по нескольким основным категориям:

The Essentials (базовые данные: происхождение, локация, ключевые отношения);

карьера и профессиональные проекты;

путешествия и рутина;

медиа и развлечения;

фитнес и образ жизни.

Все накопившиеся факты отображаются в виде маркированных списков.

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Простое редактирование и текстовые команды

Для коррекции данных разработчики предусмотрели текстовое поле в нижней части интерфейса. Вносить изменения или удалять устаревшую информацию можно обычными запросами.

К примеру, пользователь может написать просьбу добавить информацию о владении иностранным языком или удалить старый номер телефона.

Если промпт сформулирован нечетко, нейросеть задает уточняющие вопросы, чтобы убедиться в точности итоговых данных.

Для более масштабного редактирования предусмотрена специальная кнопка с иконкой карандаша в правом верхнем углу. Кроме этого, в дополнительном меню появился раздел Memory history, показывающий хронологию: когда именно и какие факты добавлялись или изменялись алгоритмом.

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Доступность и региональные ограничения

Функция официально открыта для подписчиков тарифа Google AI, которые используют американский английский язык с включенными опциями Keep Activity и Memory .

На мобильных устройствах под управлением Android и iOS полноценное развертывание панели ожидается в ближайшее время. Интерфейс и функционал будут полностью дублировать вебверсию.