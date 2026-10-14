Без коду та налаштувань: у Google Play можна створити власний ШІ-додаток

Google оголосила про запуск нової функції в Google Play, яка дозволяє користувачам створювати персональні додатки за допомогою ШІ та запускати їх на власних Android-пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google .

Персональні ШІ-додатки без акаунта розробника

За допомогою інструмента Google AI Studio користувачі можуть створювати власні Android-додатки та запускати їх на персональному пристрої через Google Play.

Для цього потрібен лише звичайний обліковий запис Google, а створювати платний акаунт розробника більше не потрібно.

Персональні програми залишаються повністю приватними й не відображаються у пошуку чи каталогах магазину.

Наразі функція доступна у США для користувачів віком від 18 років. У майбутньому компанія додасть можливість ділитися додатками з обмеженим колом друзів та родини, а також переводити успішні проєкти у статус публічних після проходження перевірок безпеки.

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Розумний пошук та адаптація під інші пристрої

Google Play також розширює присутність за межами стандартних смартфонів:

Різні екрани: інтерфейс магазину оптимізували для автомобілів з вбудованою системою Google, гарнітури змішаної реальності XR у вигляді 3D-простору та ноутбуків.

інтерфейс магазину оптимізували для автомобілів з вбудованою системою Google, гарнітури змішаної реальності XR у вигляді 3D-простору та ноутбуків. ШІ-помічник Ask Play: оновлений асистент отримав функцію порівняння додатків між собою з виділенням ключових відмінностей і відгуків користувачів.

оновлений асистент отримав функцію порівняння додатків між собою з виділенням ключових відмінностей і відгуків користувачів. Інтеграція з Gemini: можливості та контент з Google Play будуть доступні безпосередньо у діалогах із чат-ботом Gemini.

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Новаторські рішення для геймерів та сімейна безпека

Для любителів ігор запускається функція Game Finder на основі аналізу вподобань спільноти з 2 мільярдів гравців.

Система створює спеціальний профіль Gamer DNA, який враховує улюблені жанри та механіки. Також користувачі зможуть створювати власні списки ігор і ділитися ними.

Крім того, магазин поповниться ПК-іграми з підтримкою хмарних збережень, серед яких Dave the Diver та Warhammer 40,000: Boltgun. Усі геймери зможуть випробувати преміум-ігри у режимі тимчасового доступу перед покупкою.

У сфері безпеки Google запускає функцію передачі вікової категорії дитини через Family Link. Це дозволить додаткам надавати безпечний та відповідний віку контент без розкриття точної дати народження.