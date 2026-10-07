Gemini у смарт-годиннику: Google випадково розсекретила новий Fitbit Edge

Дизайн та колірні рішення у стилі Pixel Watch 5

Новий Fitbit Edge виконаний у форматі прямокутного фітнес-трекера з овальним екраном, двома подовженими бічними кнопками та затискачами на тильній стороні для швидкої зміни ремінців.

Габарити алюмінієвого корпусу становлять 39,22 мм у ширину, 25,56 мм у глибину та 11,58 мм у висоту, а маса пристрою - 17,7 грама. Корпус захищено від пилу та води за стандартами 5 ATM та IP68.

За даними джерел, новинка надійде у продаж у чотирьох колірних комбінаціях, аналогічних палітрі смарт-годинника Pixel Watch 5:

Obsidian & Matte Black - чорний матовий алюмінієвий корпус із чорним силіконовим ремінцем.

- чорний матовий алюмінієвий корпус із чорним силіконовим ремінцем. Olive & Satin Pyrite - корпус кольору піритної бронзи з оливковим ремінцем.

- корпус кольору піритної бронзи з оливковим ремінцем. Canyon & Champagne Gold - корпус у кольорі золотистого шампанського з персиково-рожевим ремінцем.

- корпус у кольорі золотистого шампанського з персиково-рожевим ремінцем. Fog & Polished Silver - корпус із полірованого срібла з ремінцем сірого кольору.

Не пропустіть: Епоха Chromebook добігає кінця: Google переводить ноутбуки на Android

Вбудований Gemini та нові функції здоров'я

Ключовим оновленням гаджета стане інтеграція Gemini.

Алгоритми пропонуватимуть користувачам індивідуальні програми тренувань, підказки через функцію "Запитай коуча" та текстовий супровід безпосередньо на екрані трекера під час виконання вправ у реальному часі.

Частина розширених ШІ-функцій працюватиме за передплатою Google Health Premium.

Пристрій оснащено 1,34-дюймовим сенсорним AMOLED-екраном із підтримкою режиму Always-on Display.

Завдяки модулям Bluetooth 5.4 та GPS трекер підтримує понад 40 спортивних режимів з автоматичним визначенням типу активності, а також має альтиметр для відстеження перепадів висоти.

Набір сенсорів дозволяє проводити моніторинг серцевого ритму, знімати ЕКГ, фіксувати ознаки фібриляції передсердь, вимірювати рівень кисню в крові (SpO2) та температуру шкіри.

Також реалізовано відстеження фаз сну, менструального циклу, рівня стресу, оцінку показника VO2 max та аналіз довгострокових трендів артеріального тиску й інсулінорезистентності.

Читайте більше: Live Avatar від Google: ШІ отримав міміку, обличчя та людські риси

Автономність, зарядка та ціни

Живлення гаджета забезпечує літій-іонний акумулятор, конструкція якого передбачає можливість самостійної заміни користувачем.

Заявлений час автономної роботи становить до 7 днів у стандартному режимі та до 2 днів із постійно активним екраном.

Апарат підтримує швидку зарядку через порт USB-C - повний цикл триває 2 години, а 5 хвилин підключення до мережі забезпечують до 24 годин роботи.

Смарт-годинник працює під управлінням Fitbit OS із підтримкою сервісів Google Play та сумісний со смартфонами на базі Android 11.0 і вище або iOS 16.4 і вище.

Очікувана роздрібна ціна Fitbit Edge у Європі складатиме 179 євро - це на 20 євро дорожче за Fitbit Charge 6 і на 80 євро дорожче за базовий Fitbit Air (99,99 євро), проте на 240 євро дешевше за флагманський Pixel Watch 5.

Точна дата старту продажів пристрою наразі не розголошується.