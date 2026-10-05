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Злив за рік до релізу: Google випробовує Pixel 12 на Android 18

17:36 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Злив за рік до релізу: Google випробовує Pixel 12 на Android 18 У базі GSMA виявили майбутню серію Google Pixel 12 (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google Pixel 12 ще не вийшов, а перші подробиці про флагманську серію вже злили у мережу. Дані про майбутні смартфони знайшли у міжнародній базі IMEI - їхній офіційний реліз очікується лише в серпні 2027 року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OVRPlus.

Склад лінійки та номери моделей у базі GSMA

Дані з реєстру GSMA підтверджують, що Google збереже звичне різноманіття форм-факторів і випустить чотири модифікації смартфонів:

  • Google Pixel 12 (базова модель) зареєстрована під номером GC0QU;
  • Google Pixel 12 Pro (версія з розширеними апаратними можливостями) отримала номер GWU59;
  • Google Pixel 12 Pro XL (варіант зі збільшеною діагоналлю екрана) зафіксована як G7U1Y;
  • Google Pixel 12 Pro Fold (складаний смартфон) проходить у системі під номером G4D5D.

Читайте більше: Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a

Роздільна здатність дисплеїв та зміна співвідношення сторін

Витік також розкрив параметри екранів майбутніх пристроїв. Для стандартних моделей зафіксовано такі показники:

  • Pixel 12: 1080×2400 пікселів;
  • Pixel 12 Pro: 1280×2824 пікселів;
  • Pixel 12 Pro XL: 1344×2952 пікселів;
  • Pixel 12 Pro Fold: 2296×2404 пікселів.

Для порівняння, попередник Pixel 11 Pro Fold мав панель на 2076×2152 пікселів.

Аналітики припускають, що значне збільшення щільності пікселів покращить чіткість тексту та підвищить зручність роботи в багатовіконному режимі.

Суттєва зміна роздільної здатності також може свідчити про коригування співвідношення сторін і оновлення шарнірного механізму корпусу.

Раннє випробування ОС Android 18

Паралельно з апаратною частиною IT-гігант уже розпочав програмні тестування. Смартфони сімейства Pixel 12 проходитимуть випробування на базі нової операційної системи Android 18.

Рання адаптація софту дозволить розробникам досягти максимальної оптимізації та взаємодії між апаратною "начинкою" й глибоко інтегрованими ШІ-функціями ще до моменту офіційного анонсу.

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