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Епоха Chromebook добігає кінця: Google переводить ноутбуки на Android

11:12 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Епоха Chromebook добігає кінця: Google переводить ноутбуки на Android Google закриває ChromeOS (скриншот: Lenovo)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google планує замінити ChromeOS на Android у нових ноутбуках Googlebook. Техногігант також розкрив, як довго підтримуватиме старі пристрої та як відбуватиметься міграція на нову ОС.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

Запуск першої хвилі лептопів Googlebook заплановано на 4 жовтня. Нова серія пристроїв позиціонується як преміальний продукт із початковою вартістю від 899 доларів США.

Лінійка має скласти пряму конкуренцію ноутбукам на базі macOS та Windows.

Терміни підтримки ChromeOS та міграція

Згідно з опублікованою інформацією, для корпоративних клієнтів та освітян Google планує випускати оновлення та патчі безпеки для ChromeOS до середини 2034 року.

Оскільки компанія гарантує 10 років програмної підтримки для нових Chromebook, пристрої з життєвим циклом поза 2034 роком будуть автоматично переведені на нову систему.

Ключові деталі переходу на нову платформу:

Для багатьох сучасних моделей Chromebook передбачено прямий шлях міграції на Googlebook OS.

Оновлення відбуватиметься безпосередньо через системи автоматичного апдейту без потреби купувати новий пристрій;

Повноцінні інструменти адміністрування та управління новим парком пристроїв для шкіл і бізнесу з'являться у другій половині 2027 року.

Читайте більше: На зміну застарілим Chromebook: Google випустила нові преміальні ноутбуки на Android

Зміна стратегії та цінового сегмента

Поступова відмова від ChromeOS окреслює зміну пріоритетів компанії.

Якщо раніше хромбуки завоювали ринок завдяки низькій ціні та орієнтації на хмарні сервіси, то Googlebook OS пропонує глибші системні можливості та інтеграцію алгоритмів штучного інтелекту.

Попри те, що представники Google публічно заявляють про продовження існування бренду Chromebook, оновлена інструкція свідчить про поступове витіснення застарілої веб-платформи на користь єдиної екосистеми на базі Android.

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