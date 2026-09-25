ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Live Avatar від Google: ШІ отримав міміку, обличчя та людські риси

16:32 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Live Avatar від Google: ШІ отримав міміку, обличчя та людські риси Google додала "живих" асистентів у Gemini (скриншот: Google)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google DeepMind представила "цифрове обличчя" для ШІ: нова технологія Live Avatar наділяє віртуальних асистентів мімікою та людськими рисами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.

Обличчя для корпоративних агентів

Розробники Google DeepMind Шуо-Їн Чанг та Сі Джей Чжен зазначають, що природне спілкування є мультимодальним, адже людина одночасно слухає, дивиться та використовує міміку.

Функція Live Avatar покликана переносити ці механіки у корпоративне середовище.

Серед головних можливостей нової системи виділяють

Готові та кастомні персонажі: компанії можуть обирати віртуальних агентів із бібліотеки або створювати власних аватарів за наявності відповідних дозволів.

Масштабна мовна підтримка: аватари здатні вести діалог 97 мовами та паралельно фоново звертатися до зовнішніх інструментів і баз даних.

Сценарії використання: розробники позиціонують інструмент як рішення для автоматизації сервісів - наприклад, для реєстрації гостей у готелях чи первинної підтримки клієнтів.

Читайте більше: ШІ виходить у космос: Google відправляє на орбіту свій перший тестовий процесор

Небезпечна ілюзія людськості?

Реліз відбувся на тлі тривалого занепокоєння щодо "антропоморфізації" ШІ - надання програмному забезпеченню людських рис, тону та візуальної схожості.

Ще у 2021 році понад 20 науковців DeepMind у дослідженнях застерігали: людськоподібність ШІ змушує користувачів помилково приписувати алгоритмам реальну емпатію, раціональне мислення та послідовність, викликаючи невиправдану довіру.

Ризики вже перейшли у судову площину. Так, у серпні 2025 року батьки загиблого підлітка Адама Рейна подали позов проти OpenAI, звинувативши ChatGPT у сприянні суїциду їхнього сина через відкалібровану "штучну емпатію".

Дослідники Google Research також зазначали, що природний тон ШІ часто маскує помилки та формує фальшиве відчуття надійності системи.

Більше цікавого: Помилка Google: ШІ заявив про віру в Бога та Лох-Неське чудовисько

Позиція розробників щодо безпеки

Попри застереження фахівців з етики, Google Gemini Enterprise одразу переходить до розгортання технології. Представники компанії переконують, що створили персонажів із дотриманням суворих стандартів безпеки.

За словами розробників, система містить чіткі обмеження для захисту ідентичності та збереження прозорості - користувач завжди розумітиме, що перед ним знаходиться контент, згенерований ШІ.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Штучний інтелект
Новини
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем