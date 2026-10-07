Gemini в смарт-часах: Google случайно рассекретила новый Fitbit Edge

Новый Fitbit Edge еще не представили, а Google уже не смогла удержать его главные фишки - в сеть слили цену и характеристики смарт-часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dealabs.
Новы Fitbit Edge выполнен в формате прямоугольного фитнес-трекера с овальным экраном, двумя удлиненными боковыми кнопками и зажимами на тыльной стороне для быстрой смены ремешков.
Габариты алюминиевого корпуса составляют 39,22 мм в ширину, 25,56 мм в глубину и 11,58 мм в высоту, а масса устройства - 17,7 грамма. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам 5 ATM и IP68.
По данным источников, новинка поступит в продажу в четырех цветовых комбинациях, аналогичных палитре смарт-часов Pixel Watch 5:
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Ключевым обновлением гаджета станет интеграция Gemini.
Алгоритмы предлагают пользователям индивидуальные программы тренировок, подсказки через функцию "Спроси коуча" и текстовое сопровождение непосредственно на экране трекера при выполнении упражнений в реальном времени.
Часть расширенных ИИ функций будет работать по подписке Google Health Premium.
Устройство оснащено 1,34-дюймовым сенсорным экраном AMOLED с поддержкой режима Always-on Display.
Благодаря модулям Bluetooth 5.4 и GPS трекер поддерживает более 40 спортивных режимов с автоматическим определением типа активности, а также имеет альтиметр для отслеживания перепадов высоты.
Набор сенсоров позволяет проводить мониторинг сердечного ритма, снимать ЭКГ, фиксировать признаки фибрилляции предсердий, измерять уровень кислорода крови (SpO2) и температуру кожи.
Также реализовано отслеживание фаз сна, менструального цикла, уровня стресса, оценка показателя VO2 max и анализ долгосрочных трендов артериального давления и инсулинорезистентности.
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Питание гаджета обеспечивает литиево-ионный аккумулятор, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной замены пользователем.
Заявленное время автономной работы составляет до 7 дней в стандартном режиме и до 2 дней с постоянно активным экраном.
Аппарат поддерживает быструю зарядку через порт USB-C - полный цикл длится 2 часа, а 5 минут подключения к сети обеспечивают до 24 часов работы.
Смарт-часы работают под управлением Fitbit OS с поддержкой сервисов Google Play и совместимы со смартфонами на базе Android 11.0 и выше или iOS 16.4 и выше.
Ожидаемая розничная цена Fitbit Edge в Европе будет составлять 179 евро - это на 20 евро дороже Fitbit Charge 6 и на 80 евро дороже базового Fitbit Air (99,99 евро), однако на 240 евро дешевле флагманского Pixel Watch 5.
Точная дата старта продаж устройства пока не разглашается.