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Gemini в смарт-часах: Google случайно рассекретила новый Fitbit Edge

11:21 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Google интегрирует Gemini в фитнес-гаджеты (скриншот: Android Headlines)

Новый Fitbit Edge еще не представили, а Google уже не смогла удержать его главные фишки - в сеть слили цену и характеристики смарт-часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dealabs.

Дизайн и цветовые решения в стиле Pixel Watch 5

Новы Fitbit Edge выполнен в формате прямоугольного фитнес-трекера с овальным экраном, двумя удлиненными боковыми кнопками и зажимами на тыльной стороне для быстрой смены ремешков.

Габариты алюминиевого корпуса составляют 39,22 мм в ширину, 25,56 мм в глубину и 11,58 мм в высоту, а масса устройства - 17,7 грамма. Корпус защищен от пыли и воды по стандартам 5 ATM и IP68.

По данным источников, новинка поступит в продажу в четырех цветовых комбинациях, аналогичных палитре смарт-часов Pixel Watch 5:

  • Obsidian & Matte Black - черный матовый алюминиевый корпус с черным силиконовым ремешком.
  • Olive & Satin Pyrite - корпус цвета пиритной бронзы с оливковым ремешком.
  • Canyon & Champagne Gold - корпус в цвете золотистого шампанского с персиково-розовым ремешком.
  • Fog & Polished Silver - корпус из полированного серебра с ремешком серого цвета.

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Встроенный Gemini и новые функции здоровья

Ключевым обновлением гаджета станет интеграция Gemini.

Алгоритмы предлагают пользователям индивидуальные программы тренировок, подсказки через функцию "Спроси коуча" и текстовое сопровождение непосредственно на экране трекера при выполнении упражнений в реальном времени.

Часть расширенных ИИ функций будет работать по подписке Google Health Premium.

Устройство оснащено 1,34-дюймовым сенсорным экраном AMOLED с поддержкой режима Always-on Display.

Благодаря модулям Bluetooth 5.4 и GPS трекер поддерживает более 40 спортивных режимов с автоматическим определением типа активности, а также имеет альтиметр для отслеживания перепадов высоты.

Набор сенсоров позволяет проводить мониторинг сердечного ритма, снимать ЭКГ, фиксировать признаки фибрилляции предсердий, измерять уровень кислорода крови (SpO2) и температуру кожи.

Также реализовано отслеживание фаз сна, менструального цикла, уровня стресса, оценка показателя VO2 max и анализ долгосрочных трендов артериального давления и инсулинорезистентности.

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Автономность, зарядка и цены

Питание гаджета обеспечивает литиево-ионный аккумулятор, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной замены пользователем.

Заявленное время автономной работы составляет до 7 дней в стандартном режиме и до 2 дней с постоянно активным экраном.

Аппарат поддерживает быструю зарядку через порт USB-C - полный цикл длится 2 часа, а 5 минут подключения к сети обеспечивают до 24 часов работы.

Смарт-часы работают под управлением Fitbit OS с поддержкой сервисов Google Play и совместимы со смартфонами на базе Android 11.0 и выше или iOS 16.4 и выше.

Ожидаемая розничная цена Fitbit Edge в Европе будет составлять 179 евро - это на 20 евро дороже Fitbit Charge 6 и на 80 евро дороже базового Fitbit Air (99,99 евро), однако на 240 евро дешевле флагманского Pixel Watch 5.

Точная дата старта продаж устройства пока не разглашается.

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