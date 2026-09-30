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Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a

11:08 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a Злито фото й характеристики Pixel 11a (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Лише через місяць після офіційного анонсу флагманської лінійки Pixel 11, інсайдери розсекретили деталі про майбутній доступний смартфон Google Pixel 11a.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Як повідомляється у витоку, Google не планує кардинально змінювати зовнішній вигляд пристрою.

Блок камер збереже лаконічну форму без масивної виступаючої панелі, хоча овальний виріз стане дещо коротшим, ніж у Pixel 10a.

Габарити смартфона становитимуть 153,46 × 72,35 × 9 мм, що робить його трохи компактнішим за попередників.

Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a
Google змінить процесор і підвищить яскравість екрана (фото: Android Headlines)

Головні технічні зміни та характеристики

Ключовий акцент у новій моделі зроблено на підвищенні продуктивності та покращенні дисплея.

Так, замість застарілого Tensor G4 пристрій отримає флагманський чипсет Tensor G6 разом з модемом MediaTek.

Очікувані специфікації Google Pixel 11a:

  • Процесор: Google Tensor G6 та безпековий чип Titan M3;
  • Модем: MediaTek M90;
  • Дисплей: 6,3 дюйма з частотою від 60 до 120 Гц та піковою яскравістю 3 350 ніт (проти 3 000 ніт у Pixel 10a);
  • Пам'ять: 8 ГБ ОЗП;
  • Акумулятор: мінімальна ємність 4 870 мАг (типова близько 5 000 мАг);
  • Камери: основний блок на 48 МП та 13 МП, а також оновлена фронтальна камера;
  • Кольори: чорний (Obsidian), сріблястий (Fog), зелений (Olive) та новий фіолетовий (Frost).

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Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a
У мережу витекли рендери та деталі про Pixel 11a (фото: Android Headlines)

Ціни та перспективи

Точна вартість Pixel 11a наразі залишається невизначеною.

Через коливання цін та дефіцит на ринку оперативної пам'яті підсумкова роздрібна ціна смартфона на релізі може виявитися значно вищою порівняно з попередніми поколіннями серії A.

Офіційна презентація новинки очікується навесні цього року.

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