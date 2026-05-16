Mercedes-Benz буде випускати зброю, але за однієї умови, - гендиректор компанії
Генеральний директор Mercedes-Benz підтвердив бажання автовиробника розпочати виробництво оборонної продукції. Проте це буде можливим, якщо відповідна пропозиція держави буде мати "діловий сенс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
На думку гендиректора Оли Калленіуса, світ став більш непередбачуваним місцем, і абсолютно очевидно, що Європі потрібно посилити свій оборонний профіль
"Якщо ми зможемо зіграти в цьому позитивну роль, ми будемо готові це зробити", - сказав керівник Mercedes-Benz.
Калленіус розповів WSJ, що оборонні операції становитимуть "незначну частку" його бізнесу порівняно з виробництвом автомобілів, але додав, що це може бути "зростаюча ніша", яка може сприяти бізнес-результатам.
У матеріалі зазначається, що зараз німецькі автовиробники вивчають оборонну промисловість як потенційний шлях зростання, оскільки Європа збільшує військові витрати.
Наприклад, Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael щодо переведення свого заводу в Оснабрюку з виробництва автомобілів на виробництво протиракетної оборони, хоча німецький автовиробник заперечував плани виробляти зброю.
Яка ситуація з європейським та світовим ВПК
Раніше у Пентагоні теж звучали плани залучити до виробництва зброї автогігантів Ford та GM. У США оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.
Тим часом німецька Rheinmetall підсилюється у Чорному морі та купує корабельню в Румунії. Виробник зброї хоче будувати там військові кораблі.
Також у ЄС планують випускати власні ракети, щоб бути незалежними від США. Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.