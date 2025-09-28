Гегсет скликає сотні генералів для пропаганди "менталітету воїна", - Reuters

Міністр війни США Піт Гегсет організував зібрання сотень генералів, імовірно, з метою пропаганди т.зв. "етосу воїна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Посадовці розповіли агентству, що анонсований захід планується провести в Університеті морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія.
Водночас, деякі з найвищих посадовців, яким для офіційних поїздок надають літаки Збройних сил США, мають прибути на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд.
Агентство зауважило, що майже у кожному своєму публічному виступі, Гегсет розповідає про "етос воїна" як необхідність для армії США володіти ментальністю воїна.
Колишній ведучий Fox News Піт Хегсет із вражаючою швидкістю взявся за перебудову Міністерства. Він звільнив провідних генералів і адміралів для реалізації порядку денного Трампа в сфері національної безпеки, а також викорінення ініціативи щодо різноманітності, яку він називає дискримінаційною.
Додамо, що війська Сполучених Штатів базуються у більшості країн світу, включно з віддаленими місцями, як-от Південна Корея, Японія та Близький Схід, де командування здійснюють генерали й адмірали з двома, трьома та чотирма зірками.
Нагадаємо, на початку вересня президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни". Таким чином він поновив назву, що використовувалася з 1789 до 1947 року - в цей період чиновники намагалися підкреслити роль Пентагону в запобіганні конфліктам.
Натомість, у Пентагоні вкрай незадоволені таким перейменуванням.
Днями Гегсет оголосив про скликання екстреної наради за участю сотень американських генералів. Видання Bloomberg припустило, що очільник відомства прагне обговорити з керівниками оборонну стратегію.