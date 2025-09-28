RU

Хегсет созывает сотни генералов для пропаганды "менталитета воина", - Reuters

Фото: министр войны США Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр войны США Пит Хегсет организовал собрание сотен генералов, предположительно, с целью пропаганды т.н. "этоса воина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чиновники рассказали агентству, что анонсированное мероприятие планируется провести в Университете морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния.

В то же время, некоторые из высших должностных лиц, которым для официальных поездок предоставляют самолеты Вооруженных сил США, должны прибыть на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд.

Агентство отметило, что почти в каждом своем публичном выступлении, Хегсет рассказывает об "этосе воина" как необходимости для армии США обладать ментальностью воина.

Бывший ведущий Fox News Пит Хегсет с поразительной скоростью взялся за перестройку Министерства. Он уволил ведущих генералов и адмиралов для реализции повестки дня Трампа в сфере нацбезопасности, а также искоренения инициативы по разнообразию, которые он называет дискриминационными.

Добавим, что войска Соединенных Штатов базируются в большинстве стран мира, включая отдаленные места, такие как Южная Корея, Япония и Ближний Восток, где командование осуществляют генералы и адмиралы с двумя, тремя и четырьмя звездами.

Совещание генералов США

Напомним, в начале сентября президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны". Таким образом он восстановил название, которое использовалось с 1789 до 1947 года - в этот период чиновники пытались подчеркнуть роль Пентагона в предотвращении конфликтов.

Зато в Пентагоне крайне недовольны таким переименованием.

На днях Хегсет объявил о созыве экстренного совещания с участием сотен американских генералов. Издание Bloomberg предположило, что глава ведомства стремится обсудить с руководителями оборонную стратегию.

