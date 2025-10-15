Гегсет на "Рамштайні" пообіцяв Росії проблеми через війну в Україні

За словами Гегсета, європейські лідери зараз надсилають РФ чіткий сигнал, що Кремль повинен припинити війну в Україні. У зворотньому випадку в Кремля будуть великі проблеми.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії витрати за її продовження агресії", - заявив міністр.

Він додав, що Пентагон та США готові зробити внесок у створення проблем для Росії, якщо РФ відмовиться від припинення війни. Стримати нову агресію РФ можна буде, коли в Європі буде "смертоносне НАТО", а в Україні збережеться боєздатна армія.

"Якщо нам доведеться зробити цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати... Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися", - сказав Гегсет.

Міністр війни додав, що США закликають партнерів по НАТО нарешті перейти "від слів до справ". Країни Альянсу повинні наростити придбання зброї для України через програму підтримки PURL. Це дозволить підтримати здатність України чинити опір російським окупантам.