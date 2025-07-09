Гегсет не проинформировал Белый дом об остановке помощи Украине, - СМИ

Министр обороны США Пит Гегсет не проинформировал Белый дом о принятом им решении о временной остановке поставок вооружения для Украины на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации пяти источников, знакомых с ситуацией, такое решение главы Пентагона вызвало существенные внутренние противоречия в администрации президента Дональда Трампа - чиновники пытались выяснить причины приостановления и донести их Конгрессу и официальному Киеву.

Президент Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время заседания правительства во вторник, 8 июля, заявил, что США продолжат поставки оборонительного оружия Украине, но уклонился от прямого ответа на вопрос кто одобрил приостановление.

На повторный вопрос, кто санкционировал остановку поставок, он ответил: "Я не знаю, а почему бы вам не сказать мне?".

По словам источников, этот случай вновь подчеркивает отсутствие надлежащей координации в процессе принятия решений в администрации Трампа, в частности в Министерстве обороны под руководством Гегсета.

Второй демарш Гегсета

Это уже второй подобный случай в 2025 году, когда глава Пентагона самостоятельно остановил поставки американского оружия для Украины без предварительного согласования с другими структурами.

По данным трех собеседников CNN, впервые Хэгсет принял подобное решение в феврале, но быстро его отменил. Аналогичный сценарий повторился и в понедельник, 7 июля: после того, как стало известно о новой остановке, Трамп объявил о возобновлении поставок.

Согласно информации от одного из высокопоставленных чиновников, а также двух других источников, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог и госсекретарь США Марко Рубио, который одновременно занимает должность советника президента по вопросам национальной безопасности, не были проинформированы о решении Гегсета и узнали о нем из СМИ.

В комментарии CNN пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон сообщил, что министр обороны "предоставил президенту рамочную оценку относительно военной помощи и состояния имеющихся запасов", уточнив, что "эта работа координировалась в рамках правительства".

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Минобороны провело проверку, чтобы убедиться соответствует ли помощь иностранным государствам интересам США.

Она добавила, что президент Трамп принял решение продолжить поставки оборонительного оружия Украине "с целью прекращения убийств в этой жестокой войне", и подчеркнула, что глава государства "полностью доверяет министру обороны".

По информации двух источников, одним из факторов, приведших к принятию решения без надлежащего согласования, является отсутствие у Гегсета руководителя аппарата и близких советников, которые могли бы обеспечить координацию с другими ведомствами.

Радикальная реакция Трампа

Сразу после того, как Трамп узнал об остановке, он приказал Гегсету возобновить по меньшей мере часть поставок - в частности, перехватчики для систем ПВО Patriot, которые играют критическую роль в защите гражданского населения Украины от атак ракет и дронов со стороны РФ.

По словам высокопоставленного чиновника, большинство указанных боеприпасов уже находятся на территории Польши и могут быть оперативно переданы Киеву. Пакет оружия был предусмотрен еще предыдущей администрацией и уже направлялся в Украину, когда Гегсет своим решением остановил его доставку.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, Трамп преуменьшил свою роль в решении об остановке поставок. Вечером в понедельник Пентагон официально сообщил о возобновлении отправки оружия в соответствии с указанием президента. Это произошло после того, Трамп публично заявил, что Украина нуждается в оборонительном оружии для самозащиты.

Во вторник глава Белого дома повторил эту позицию:

"Я скажу одно - украинцы, независимо от того, справедливо ли было, что мы дали им столько денег, они проявили храбрость. Кто-то же должен был работать с этой техникой. Многие из тех, кого я знаю, не стали бы этого делать, им бы не хватило смелости", - отметил Трамп.

По словам двух источников, Трамп сегодня менее склонен идти на уступки России путем остановки военной поддержки Украины. Президент США все больше разочаровывается в российском диктаторе Владимире Путине, который не намерен вступать в реальные мирные переговоры.

По словам одного из европейских дипломатов, во время саммита НАТО в Нидерландах в июне Трамп четко продемонстрировал свое раздражение поведением Путина.

В Брюсселе, по словам дипломата, пришли к выводу, что решение о приостановке поставок оружия Украине "действительно не было инициировано лично Трампом".

Кто натолкнул Гегсета на самовольное решение

По словам источников CNN, министр обороны США принял решение об остановке поставок, в частности перехватчиков Patriot и артиллерийских боеприпасов, после того, как во время посещения саммита НАТО, Трамп поручил Гегсету провести оценку американских запасов вооружений. Это произошло на фоне обострения между Ираном и Израилем, и президент хотел убедиться, что американские силы в регионе имеют необходимые ресурсы для самозащиты.

Представитель Пентагона Шон Парнелл на прошлой неделе подтвердил, что ведомство проводит "оценку возможностей... для обеспечения соответствия военной помощи оборонным приоритетам США".

В то же время, трое источников утверждают, что президент Трамп не давал прямого распоряжения приостановить помощь Украине. Эту рекомендацию, по словам всех пяти источников, предложил заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби, который давно выступает против масштабной военной поддержки Украины.

"Политика "Европа прежде всего" - это не то, что нужно Америке в это чрезвычайно опасное время. Мы должны сосредоточиться на Китае и Азии", - писал Колби в сети X в 2024 году.

Впоследствии он передал свои рекомендации первому заместителю министра обороны Стиву Файнбергу, который поддержал инициативу, ссылаясь на свою обеспокоенность темпами восстановления американских арсеналов. Окончательное решение принял министр Гегсет, считая, что этот шаг соответствует концепции "Америка прежде всего", сообщил один из источников.

Конгресс тоже не проинформировали

После того как в Белом доме узнали о приостановке, представители администрации временно поддержали позицию Пентагона, но при этом требовали от оборонного ведомства объяснений для Конгресса, который также не был проинформирован об этом решении.

Два источника сообщили, что в последние дни Пентагон убеждал работников Конгресса в необходимости такого решения из-за якобы дефицита американских вооружений. В то же время, по словам источников, Конгресс не получал никаких официальных данных или срочных запросов о критической нехватке оружия.

По словам одного из собеседников, "Конгресс с радостью сотрудничал бы с Пентагоном, если бы получил достоверные доказательства критической нехватки, которая требовала бы подобных односторонних действий".

"Однако пока от Пентагона не поступало ни одного срочного запроса о дополнительном финансировании или разрешения на закупку этих боеприпасов", - отметил источник.