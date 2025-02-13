Гегсет про мир між Україною і РФ: буде демаркація, яку не хоче жодна зі сторін
США припускають, що в рамках мирної угоди між Україною та РФ буде проведено демаркацію. Вона "не влаштує жодну зі сторін".
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
За його словами, "реалізм" - це важлива частина розмови в контексті завершення війни між Україною та Росією.
Гегсет вважає, що вказівка на "реалізм", як, наприклад "неможливість" повернення до українських кордонів станом на 2014 рік, не є поступкою російському диктатору Володимиру Путіну.
"Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім союзниками, і потім усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде свого роду демаркацією, яку не хоче жодна зі сторін", - додав він.
Як у США бачать мир між Україною і Росією
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо наголошував, що війна Росії проти України не завершиться виконанням усіх "максималістських цілей" однієї зі сторін.
За словами Рубіо, і Україні, і Росії доведеться піти на поступки, щоб досягти завершення війни.
При цьому міністр оборони США Піт Гегсет учора заявляв, що США вважають "нереалістичним" повернення України до кордонів 2014-го року.
Також глава Пентагону назвав "нереалістичним" членство України в НАТО за підсумками мирної угоди.
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